Codice SWIFT di Belize Bank in Belize

Il codice SWIFT principale per Belize Bank in Belize è BBLZBZBZXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Belize ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Belize Bank in Belize e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BBLZBZBZXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.