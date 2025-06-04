Il codice SWIFT principale per Bank J.Van Breda in Belgio è JVBABE22XXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Belgio ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Bank J.Van Breda in Belgio e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare JVBABE22XXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.