Codice SWIFT di ING Belgium in Belgio

Il codice SWIFT principale per ING Belgium in Belgio è BBRUBEBBXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Belgio ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a ING Belgium in Belgio e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BBRUBEBBXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.