Codice SWIFT di Alfa-Bank Belarus in Bielorussia

Il codice SWIFT principale per Alfa-Bank Belarus in Bielorussia è ALFABY2XXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bielorussia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Alfa-Bank Belarus in Bielorussia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare ALFABY2XXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.