Codice SWIFT di Central Bank of Barbados in Barbados

Il codice SWIFT principale per Central Bank of Barbados in Barbados è CBABBBBBXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Barbados ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Central Bank of Barbados in Barbados e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare CBABBBBBXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.