Codice SWIFT di Middle East Bank Bahrain in Bahrain

Il codice SWIFT principale per Middle East Bank Bahrain in Bahrain è BMEABHBMXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bahrain ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Middle East Bank Bahrain in Bahrain e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BMEABHBMXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.