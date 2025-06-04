Codice SWIFT di Bahrain Development Bank in Bahrain
Il codice SWIFT/BIC per Bahrain Development Bank è BDBBBHBMXXX. Tuttavia, Bahrain Development Bank potrebbe utilizzare codici SWIFT/BIC diversi a seconda del servizio o della filiale. In caso di dubbi su quale utilizzare, rivolgiti al beneficiario o contatta direttamente Bahrain Development Bank.
BDBBBHBMXXX
Nome della banca
BAHRAIN DEVELOPMENT BANK B S C (C)
Codice SWIFT
BDBBBHBMXXX
Indirizzo
BULIDING 170, ROAD 1703
Città
MANAMA
Paese
BAHRAIN
Questo è il codice SWIFT/BIC principale per Bahrain Development Bank in Bahrain
Filiali locali
Di seguito puoi trovare le filiali locali di Bahrain Development Bank in Bahrain.
Informazioni su BDBBBHBMXXX
Il codice SWIFT principale per Bahrain Development Bank in Bahrain è BDBBBHBMXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Bahrain ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Bahrain Development Bank in Bahrain e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BDBBBHBMXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.
Utilizzo di BDBBBHBMXXX
Puoi utilizzare il codice SWIFT/BIC principale di Bahrain Development Bank BDBBBHBMXXX quando:
Invii un bonifico internazionale a Bahrain Development Bank in Bahrain
Il destinatario non ha fornito un codice SWIFT/BIC specifico per la filiale
Bahrain Development Bank elabora il pagamento centralmente tramite la sua sede principale
Desideri utilizzare un codice SWIFT/BIC predefinito ampiamente accettato
Controlla il tuo pagamento SWIFT per eventuali errori
Prima di inviare un pagamento SWIFT, verifica che il codice SWIFT corrisponda a quello della banca del beneficiario e che il numero di conto e il nome siano inseriti correttamente. Anche piccoli errori possono ritardare o bloccare il trasferimento. Contatta la tua banca se hai effettuato un trasferimento con dati errati.
Vuoi ricevere un pagamento a Bahrain Development Bank in Bahrain?
Per ricevere un pagamento internazionale sul tuo conto Bahrain Development Bank in Bahrain, dovrai fornire il codice SWIFT/BIC corretto, il numero di conto e altri dati bancari. Assicurati che il mittente abbia le informazioni corrette per evitare ritardi.
Domande frequenti
Il codice SWIFT della sede centrale di Bahrain Development Bank è BDBBBHBMXXX. Questo codice è comunemente utilizzato per i bonifici internazionali verso la sede centrale della banca a {{city}}. Identifica Bahrain Development Bank nella rete SWIFT, contribuendo a garantire che i fondi vengano indirizzati all'istituto finanziario corretto.
Se non conosci il codice SWIFT della tua filiale locale, di solito puoi utilizzare il codice SWIFT della sede centrale (BDBBBHBMXXX) per ricevere pagamenti internazionali. Tuttavia, è meglio verificare con la tua banca per evitare potenziali ritardi. Puoi trovare il codice corretto consultando il tuo portale di online banking, contattando il servizio clienti o consultando un estratto conto bancario recente.
Sì, in genere è sicuro utilizzare il codice SWIFT della filiale principale (BDBBBHBMXXX) per ricevere pagamenti internazionali, soprattutto se la tua filiale locale non dispone di un codice dedicato. Bahrain Development Bank potrà comunque indirizzare i fondi sul tuo conto utilizzando il numero di conto completo e altri dati identificativi. Detto questo, verifica sempre questo approccio con la tua banca, soprattutto per le transazioni di importo elevato.
Per trovare il codice SWIFT corretto per la tua filiale Bahrain Development Bank specifica, hai diverse opzioni:
Utilizza il nostro strumento di ricerca del codice SWIFT della filiale: il modo più semplice per verificare se la tua filiale ha un codice SWIFT univoco o se devi utilizzare il codice della sede centrale (BDBBBHBMXXX).
Accedi alla piattaforma di online banking di Bahrain Development Bank e consulta le istruzioni per il bonifico bancario.
Contatta la tua filiale locale o chiama il servizio clienti di Bahrain Development Bank.
Controlla un estratto conto bancario o un libretto degli assegni recente, che potrebbe includere i dettagli dei pagamenti internazionali.
Se la tua filiale non ha un codice SWIFT univoco, in genere puoi utilizzare BDBBBHBMXXX.
Se inserisci il codice SWIFT errato:
Il pagamento potrebbe essere ritardato o rifiutato.
I fondi potrebbero essere inviati all'istituto finanziario sbagliato e il recupero potrebbe richiedere del tempo.
Alcune banche potrebbero addebitare una commissione per i pagamenti restituiti o indirizzati erroneamente.
Per evitare ciò, controlla sempre attentamente il codice SWIFT e le informazioni del conto prima di inviare un bonifico.
Nella maggior parte dei casi, per ricevere pagamenti internazionali è necessario un codice SWIFT, poiché identifica la banca ricevente e garantisce il corretto instradamento. A seconda del Paese e del metodo di trasferimento, il mittente potrebbe aver bisogno anche di ulteriori dati, come il numero di conto, il codice di routing o l'IBAN.
Sì, Bahrain Development Bank in genere ha un codice SWIFT della filiale principale (BDBBBHBMXXX) e codici SWIFT specifici per ciascuna filiale. Se riesci a trovare il codice SWIFT della tua filiale locale, è consigliabile utilizzarlo per garantire un routing più accurato. Se la tua filiale non ha un codice univoco o non ne sei sicuro, l'utilizzo del codice principale è generalmente accettabile per ricevere pagamenti internazionali.
BDBBBHBMXXX è il codice SWIFT standard utilizzato per la sede centrale di Bahrain Development Bank a {{city}}. Altre entità di Bahrain Development Bank, come filiali o unità operative in paesi diversi, possono avere i propri codici SWIFT, in particolare per le operazioni di corporate o investment banking. La differenza risiede nella sede o nello scopo commerciale, ma per la maggior parte dei trasferimenti personali e di piccole imprese verso Bahrain, BDBBBHBMXXX è il codice corretto e sufficiente.
