Il codice SWIFT principale per Bank of Queensland in Australia è QBANAU4BXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Australia ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Bank of Queensland in Australia e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare QBANAU4BXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.