Codice SWIFT di Supervielle in Argentina

Il codice SWIFT principale per Supervielle in Argentina è BSUPARBAXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Argentina ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Supervielle in Argentina e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BSUPARBAXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.