Codice SWIFT di Banco de Fomento Angola in Angola

Il codice SWIFT principale per Banco de Fomento Angola in Angola è BFMXAOLUXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Angola ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Banco de Fomento Angola in Angola e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BFMXAOLUXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.