Il codice SWIFT principale per Banco Keve in Angola è BRDKAOLUXXX. Questo codice identifica la sede principale della banca per i pagamenti internazionali in Angola ed è comunemente utilizzato quando non è richiesto o disponibile un codice specifico per la filiale. Se invii denaro a un conto intestato a Banco Keve in Angola e il destinatario non ha fornito un codice SWIFT della filiale locale, utilizzare BRDKAOLUXXX è in genere un'opzione sicura e affidabile.