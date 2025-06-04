Il codice SWIFT di STATE BANK OF INDIA è
SBININBB 368
Nome della banca
STATE BANK OF INDIA
Città
NASIK
Indirizzo
SATPUR INDUST. ESTATE, NASIK, NASIK, MAHARASHTRA, 422007
Paese
INDIA
Il codice SWIFT viene verificato e aggiornato regolarmente
Totale
Quando dovrei usare SBININBB368?
I codici SWIFT vengono utilizzati per assicurarsi che il tuo denaro arrivi nel posto giusto quando invii o ricevi denaro attraverso i confini. Usa SBININBB368 quando vuoi inviare soldi a STATE BANK OF INDIA all'indirizzo, città e paese indicati sopra. Conferma sempre che il codice SWIFT che stai usando appartenga alla banca di destinazione.
Analisi SBININBB368
I codici SWIFT/BIC sono composti da 8 a 11 lettere e numeri per identificare una banca e filiale specifiche nel mondo.
Codice bancario (SBIN): Queste 4 lettere rappresentano STATE BANK OF INDIA
Prefisso paese (IN): Queste due lettere indicano che il paese della banca è India.
Codice di localizzazione (BB): Questi due caratteri indicano la sede centrale della banca.
Codice di filiale (368): Queste 3 cifre specificano un ramo particolare. I codici BIC che terminano in 'XXX', si riferiscono alla sede centrale della banca.
STATE BANK OF INDIA
|Codice SWIFT
|SBININBB368
|Codice SWIFT (8 caratteri)
|SBININBB
|Codice filiale
|368
|Nome della banca
|STATE BANK OF INDIA
|Nome della filiale
|STATE BANK OF INDIA
|Indirizzo
|SATPUR INDUST. ESTATE, NASIK
|Città
|NASIK
|Paese
|India
STATE BANK OF INDIA dettagli del codice
I codici SWIFT corretti sono fondamentali per evitare problemi o ritardi nei trasferimenti. Prima di usare il codice SWIFT, assicurati di:
Verifica la banca: Controlla due volte che il nome della banca corrisponda a quello del destinatario.
Controlla il nome della filiale: Se stai usando un codice SWIFT specifico per la filiale, assicurati che questa filiale corrisponda a quella del destinatario.
Conferma il paese: Le banche hanno sedi in tutto il mondo. Verifica che il codice SWIFT corrisponda al paese della banca di destinazione.
Domande frequenti su SBININBB368
Un codice SWIFT è un identificatore unico utilizzato per riconoscere banche e istituzioni finanziarie in tutto il mondo per trasferimenti di denaro internazionali. SWIFT sta per Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Questi codici aiutano a garantire che i pagamenti vengano indirizzati alla banca e al paese corretti. Un tipico codice SWIFT è lungo 8 o 11 caratteri e include informazioni sulla banca, paese, posizione e talvolta su una filiale specifica.
Non sempre. Alcune banche utilizzano un unico codice SWIFT (di solito il codice della sede centrale che termina in XXX) per tutte le filiali. Altri assegnano codici SWIFT unici a singoli rami, spesso con specifici ultimi tre caratteri. Se il destinatario fornisce un codice specifico per la filiale, è meglio usarlo: può aiutare ad accelerare l'elaborazione o garantire che il pagamento arrivi più rapidamente alla posizione corretta.
Dovresti usare SBININBB368 quando invii o ricevi bonifici bancari internazionali a STATE BANK OF INDIA nella città e indirizzo indicati sopra. Identifica la banca e la filiale del destinatario, specialmente quando si inviano fondi attraverso i confini tramite la rete SWIFT. Alcuni paesi e tipi di pagamento potrebbero non richiedere un codice SWIFT, quindi verifica sempre con il destinatario o la banca prima di avviare il trasferimento.
Il codice SWIFT/ BICSBININBB368 è per STATE BANK OF INDIA trasferimenti internazionali. Ecco una panoramica di cosa significa ogni parte del codice:
SBIN – Questo è il codice bancario, che rappresenta STATE BANK OF INDIA
IN – Questo è il prefisso paese, che indica che la banca si trova a India
BB – Questo è il codice di località, che indica la sede centraledella banca
368 – Questo è il codice della filiale e, quando appare come 'XXX', si riferisce all'ufficio principale o alla filiale principale
Sì, STATE BANK OF INDIA può gestire più filiali. Ogni filiale può servire regioni diverse, offrire servizi diversi e—per quanto riguarda i bonifici bancari internazionali—alcune possono persino utilizzare codici SWIFT distinti. È importante identificare la filiale specifica in cui il tuo conto è detenuto quando fornisci le istruzioni di pagamento.
Se usi il codice SWIFT sbagliato, il pagamento potrebbe essere ritardato, instradato o addirittura rifiutato dalla banca ricevente. In alcuni casi, i fondi possono essere restituiti al mittente e potrebbero applicarsi costi aggiuntivi. Assicurati sempre che il codice SWIFT corrisponda sia alla tua filiale che a quello della sede centrale. Se non sei sicuro, contatta STATE BANK OF INDIA prima che venga effettuato il trasferimento.
