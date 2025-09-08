Confronta il tasso di cambio RBS GBP con EUR

Fondata nel 1727 e con sede a Edimburgo, RBS è una banca commerciale e retail scozzese del gruppo NatWest. Offre conti correnti, mutui, prestiti alle PMI, servizi di pagamento e servizi patrimoniali, con particolare attenzione alla Scozia e all'Inghilterra settentrionale. La tradizione regionale e i moderni servizi bancari digitali supportano le famiglie e le imprese locali.