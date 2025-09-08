Confronta il tasso di cambio QNB QAR con GBP

Fondato nel 1964 a Doha, QNB è il gruppo bancario di punta del Qatar. Offre servizi universali (retail, PMI, corporate e investment banking, pagamenti, commercio, gestione della liquidità, mercati e gestione patrimoniale) supportati da un'ampia rete internazionale. Scalabilità, capitale solido e piattaforme tecnologiche collegano i clienti alle opportunità del GCC e globali.