Confronta il tasso di cambio Qatar Development Bank QAR con CHF

Lanciata alla fine degli anni '90 a Doha, la QDB è l'istituzione finanziaria per lo sviluppo del Qatar. Fornisce credito, garanzie e consulenza alle PMI e ai settori strategici, oltre a programmi di promozione delle esportazioni e di imprenditorialità. Attraverso linee di credito agevolate, incubatori e partnership, la QDB amplia l'accesso ai finanziamenti e sostiene la diversificazione dell'economia nazionale.