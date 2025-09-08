Confronta il tasso di cambio Poste Italiane EUR con ZAR

Fondata nel 1862 e trasformata in società nel 1998, Poste Italiane (Roma) è il gruppo postale e finanziario italiano. Attraverso Poste Italiane e BancoPosta, offre servizi di pagamento, risparmio, assicurazioni e logistica, sfruttando una vasta rete di filiali per promuovere l'inclusione e l'attività bancaria quotidiana.