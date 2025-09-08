Confronta il tasso di cambio Permanent TSB EUR con GBP

Fondata nel 1816 e con la sua attuale forma dal 2001, Permanent TSB, con sede a Dublino, è una banca al dettaglio e per le PMI. Offre conti correnti, risparmi, mutui, prestiti al consumo e servizi digitali, supportando gli acquirenti di case e le attività bancarie quotidiane in tutto il paese attraverso filiali e piattaforme mobili.