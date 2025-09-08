Confronta il tasso di cambio NCBA Bank KES con GBP

Fondata nel 2019 a Nairobi dalla fusione di NIC e CBA, NCBA è una banca keniota leader nel settore della finanza al dettaglio, alle PMI, alle aziende e agli asset. Offre servizi di pagamento, prestito, trading, gestione della liquidità, tesoreria e canali digitali pluripremiati, tra cui risparmio e credito basati su dispositivi mobili, servendo milioni di persone in tutta la regione.