Confronta il tasso di cambio MONETA CZK con USD

MONETA Money Bank, fondata alla fine degli anni '90 e con sede a Praga, è un importante istituto di credito al dettaglio e alle PMI. Offre conti, carte, prestiti al consumo e prestiti auto, mutui, credito alle piccole imprese, servizi commerciali e prodotti di risparmio e investimento. Una presenza capillare di filiali, un'ampia rete di sportelli bancomat e un solido servizio di mobile banking consentono un servizio efficiente e capillare a livello nazionale per clienti del mercato di massa e imprenditori.