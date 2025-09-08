Confronta il tasso di cambio Mizuho Bank JPY con ZAR

Fondata nel 2013 a Tokyo (le cui origini risalgono al 1873), Mizuho Bank è una sussidiaria fondamentale di Mizuho Financial Group. Offre servizi bancari universali (servizi retail, corporate e di investimento), oltre a finanziamenti commerciali, gestione della liquidità, mercati e servizi patrimoniali. Un'ampia copertura nazionale e filiali globali collegano i clienti giapponesi ai mercati dei capitali e al commercio transfrontaliero attraverso solide piattaforme digitali.