Confronta il tasso di cambio Luminor Estonia EUR con CHF

Luminor Bank AS (Estonia) Fondata nel 2017 dalla fusione delle attività baltiche di importanti banche nordiche, Luminor è una delle principali banche universali in Estonia, con sede a Tallinn. Offre servizi a privati e aziende con conti, carte, prestiti e mutui, servizi commerciali, gestione della liquidità e servizi bancari digitali, coordinandosi con tutti gli stati baltici. Una strategia di modernizzazione e una presenza su scala regionale supportano esportatori, proprietari di immobili e medie imprese.