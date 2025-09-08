Confronta il tasso di cambio La Banque Postale EUR con CAD

Creata nel 2006 dalla rete postale e con sede a Parigi, La Banque Postale è una banca universale al servizio di privati, professionisti ed enti pubblici. Offre servizi bancari quotidiani, servizi di risparmio, assicurazioni, mutui e finanziamenti a impatto sociale. La presenza capillare degli uffici postali e le piattaforme digitali supportano l'inclusione, i servizi agli enti locali e le iniziative di finanza responsabile in tutta la Francia.