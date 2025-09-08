Confronta il tasso di cambio KCB Bank Kenya KES con CHF

Con radici che risalgono al 1896 e la struttura attuale che risale al 1970, KCB Bank Kenya è il fiore all'occhiello del Gruppo KCB. Offre servizi bancari universali (servizi al dettaglio, alle PMI e alle aziende), oltre a pagamenti, mutui, commercio, gestione della liquidità, mercati e mobile banking. Un franchising nazionale e filiali regionali supportano l'inclusione e la crescita aziendale.