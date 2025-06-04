.Fondata nel 1780 e parte del Gruppo BPCE, Banque Palatine si concentra sulle aziende di media capitalizzazione e sul private banking in Francia. Offre finanziamenti personalizzati, gestione della liquidità, servizi commerciali e soluzioni patrimoniali, abbinando consulenza personalizzata alle risorse di un importante gruppo bancario nazionale per supportare la crescita e la pianificazione finanziaria a lungo termine.