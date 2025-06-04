.Fondata nel 1965 e con sede a Madrid, Bankinter è una banca spagnola riconosciuta per l'innovazione e l'efficienza. Offre servizi bancari quotidiani a privati e aziende, mutui, prestiti alle PMI e alle imprese, pagamenti, intermediazione e servizi patrimoniali. Un modello mirato e basato sulla tecnologia e un approccio consulenziale supportano i clienti in tutta la Spagna e in mercati internazionali selezionati.