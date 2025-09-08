Confronta il tasso di cambio Aktia Bank EUR con CAD

Con radici che risalgono al 1825 e sede a Helsinki, Aktia è una banca e gestore patrimoniale finlandese al servizio di famiglie, imprenditori e istituzioni. Offre servizi di retail banking, mutui, risparmi e investimenti, private banking e assicurazioni attraverso una distribuzione omnicanale. Competenza nordica, servizio bilingue e una gestione prudente del rischio sono alla base della sua lunga tradizione.