Confronta il tasso di cambio Aedificium Romania RON con CNY

Fondata negli anni 2000 a Bucarest, Aedificium Banca pentru Locuințe è specializzata in risparmi e prestiti per l'acquisto di immobili. Promuove il risparmio disciplinato per la ristrutturazione e l'acquisto di abitazioni, offrendo contratti con bonus, mutui, consulenza e servizi bancari semplici. Partnership e onboarding digitale supportano le famiglie nella pianificazione di investimenti immobiliari a lungo termine.