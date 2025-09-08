Confronta il tasso di cambio Abanca EUR con ZAR

Abanca, con sede in Galizia, affonda le sue radici nelle storiche casse di risparmio regionali e ha adottato il suo marchio attuale nel 2014. Offre servizi bancari universali (servizi al dettaglio, alle PMI e alle aziende) in tutta la Spagna e in alcune sedi internazionali selezionate, con punti di forza nei pagamenti, nel commercio e nella gestione patrimoniale. L'attenzione locale, la consulenza e le piattaforme digitali supportano le famiglie e le aziende orientate all'export.