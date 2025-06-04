Codes SWIFT/BIC en Tanzanie
Trouvez le code SWIFT/BIC correspondant à votre banque. Recherchez par nom de banque et par ville, ou sélectionnez parmi les banques populaires en Tanzanie.
Trouver un code SWIFT
Choisissez parmi ces banques populaires pour commencer:
Besoin de trouver le code SWIFT de votre banque en Tanzanie ?
Besoin d'un code SWIFT/BIC pour envoyer ou recevoir un virement international en Tanzanie ? Utilisez notre annuaire pour trouver le code SWIFT correspondant à votre banque et à votre agence. Que vous transfériez de l'argent vers Tanzanie ou que vous envoyiez des fonds à l'étranger, disposer du bon code SWIFT est essentiel pour des transferts fiables.
Pourquoi choisir Xe pour envoyer de l'argent vers Tanzanie
Meilleurs tarifs
Comparez-nous à votre banque et découvrez les économies que vous pouvez réaliser. Nos taux sont souvent supérieurs à ceux des grandes banques, maximisant ainsi la valeur de votre transfert.
Des frais réduits
Nous vous indiquons tous les frais avant de confirmer votre transfert afin que vous sachiez exactement ce que vous payez. Nos frais réduits vous permettent de réaliser davantage d'économies.
Transferts plus rapides
La plupart des transferts sont effectués le jour même. Nous comprenons que le temps est un facteur important pour votre argent.
Questions fréquemment posées
Un code SWIFT, également appelé BIC (Bank Identifier Code), est une norme internationale permettant d'identifier les banques et les institutions financières. Vous aurez besoin du code SWIFT correct en Tanzanie pour envoyer ou recevoir des virements internationaux de manière précise et sécurisée.
Vous pouvez trouver le code SWIFT correspondant à votre banque en Tanzanie en effectuant une recherche sur cette page avec le nom de votre banque, votre ville ou votre agence. Vous pouvez également consulter votre relevé bancaire ou contacter votre agence locale.
Certaines banques du Tanzanie utilisent un code SWIFT unique pour toutes leurs agences, tandis que d'autres ont des codes spécifiques à chaque agence. Il est préférable de vérifier auprès de votre banque pour éviter tout retard ou erreur lors de votre virement international.
L'utilisation d'un code SWIFT incorrect pour une banque en Tanzanie peut entraîner un retard, un rejet ou un transfert sur le mauvais compte de votre paiement. Vérifiez toujours le code auprès de votre banque avant de transférer de l'argent.
Non, un code SWIFT identifie la banque, tandis qu'un IBAN (numéro de compte bancaire international) identifie le compte individuel. Toutes les banques du Tanzanie n'utilisent pas les IBAN, mais les deux peuvent être requis pour certains virements, notamment en Europe ou au Moyen-Orient.
Vous pouvez valider les codes SWIFT en Tanzanie :
En consultant votre banque ;
En consultant des annuaires SWIFT en ligne (comme celui-ci) ;
En recherchant le code sur votre relevé de compte.
