Succursales de Bouygues Immobilier dans France
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver votre agence Bouygues Immobilier et obtenir des informations détaillées sur son code SWIFT respectif.
Trouver un code SWIFT
À propos de ces codes SWIFT
Les codes SWIFT des agences permettent d'identifier les adresses bancaires spécifiques lors des paiements internationaux. Certaines banques, dont Bouygues Immobilier, peuvent attribuer des codes uniques à leurs agences dans les grandes villes afin de faciliter le traitement des virements. Toutes les agences ne disposent pas de codes uniques, mais lorsqu'ils sont disponibles, il est préférable d'utiliser celui qui correspond à votre agence locale.
Que faire si votre succursale locale n'est pas répertoriée
Si votre agence Bouygues Immobilier n'est pas répertoriée ci-dessus, vous pouvez toujours envoyer votre paiement international en utilisant le code SWIFT du siège social mondial. Au lieu d'acheminer les fonds vers une agence spécifique, ils seront traités par le système central de la banque, puis dirigés vers la banque appropriée.
Vérifiez les erreurs dans votre paiement SWIFT
Avant d'effectuer un paiement SWIFT, vérifiez que le code SWIFT correspond à celui de la banque du destinataire et que le numéro de compte et le nom sont correctement saisis. Même une petite erreur peut retarder ou bloquer le virement. Contactez votre banque si vous avez effectué un virement avec des informations incorrectes.
Vous recevez un paiement à Bouygues Immobilier ?
Si vous prévoyez de recevoir de l'argent de l'étranger, fournissez le code SWIFT de votre banque et de votre agence à l'expéditeur afin de garantir que les fonds parviennent à votre compte de manière fiable et sécurisée. Si vous ne trouvez pas le code SWIFT de votre agence, vérifiez si Bouygues Immobilier possède un code de siège social international ou contactez-la directement pour trouver la meilleure solution.
Questions fréquemment posées
Oui, Bouygues Immobilier peut exploiter plusieurs agences. Chaque agence peut desservir des quartiers différents, proposer des services variés et, pour les virements internationaux, certaines peuvent même utiliser des codes SWIFT distincts. Il est important d'identifier l'agence où est détenu votre compte lorsque vous fournissez vos instructions de paiement.
Vous trouverez le code SWIFT de votre agence dans le tableau en haut de cette page, qui répertorie les codes SWIFT Bouygues Immobilier connus des agences. En cas de doute sur l'agence à laquelle votre compte est rattaché, vous pouvez consulter votre relevé bancaire, accéder à votre portail bancaire en ligne ou contacter directement l'agence. En cas de doute, utiliser le code SWIFT du siège social de la banque est une alternative sûre.
L'utilisation d'un code SWIFT spécifique à votre agence, s'il est disponible dans votre région, peut améliorer la précision et la rapidité de votre virement international. Il garantit que les fonds sont acheminés directement vers la bonne agence, ce qui réduit le temps de traitement et facilite le suivi de la transaction si nécessaire. C'est particulièrement utile pour les virements importants ou les paiements urgents.
Si vous utilisez un code SWIFT incorrect, votre paiement pourrait être retardé, mal acheminé, voire rejeté par la banque destinataire. Dans certains cas, les fonds pourraient être retournés à l'expéditeur et des frais supplémentaires pourraient s'appliquer. Assurez-vous toujours que le code SWIFT correspond à celui de votre agence ou à celui du siège social. En cas de doute, contactez Bouygues Immobilier avant d'effectuer le virement.
Vous pouvez consulter le tableau ci-dessus pour obtenir la liste des agences Bouygues Immobilier disposant de codes SWIFT individuels. Vous pouvez également contacter directement votre agence ou vous connecter à votre banque en ligne pour consulter les instructions de virement international. Si votre agence ne semble pas avoir de code propre, elle utilise probablement le code du siège social par défaut.
Pas nécessairement. Les agences Bouygues Immobilier peuvent avoir des codes uniques pour des emplacements ou des fonctions spécifiques, notamment pour les agences à fort volume ou spécialisées. Essayez toujours d'utiliser le code SWIFT spécifique à votre agence, si disponible ; sinon, le code du siège social est une solution de secours largement acceptée.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.