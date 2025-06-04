Code SWIFT de BNP Paribas Bahrain en Bahreïn
Le code SWIFT/BIC de BNP Paribas Bahrain est BNPABHBMXXX. Cependant, BNP Paribas Bahrain peut utiliser des codes SWIFT/BIC différents selon le service ou l'agence. En cas de doute, veuillez contacter votre bénéficiaire ou directement BNP Paribas Bahrain.
BNPABHBMXXX
Nom de la banque
BNP PARIBAS BAHRAIN CONVENTIONAL WHOLESALE BANK
Code SWIFT
BNPABHBMXXX
Adresse
UGB TOWER, BUILDING 440, BL, ROAD 1705, DIPLOMATIC AREA
Ville
MANAMA
Pays
BAHRAIN
Il s'agit du code SWIFT/BIC principal de BNP Paribas Bahrain dans Bahrain
Branches locales
Vous trouverez ci-dessous les agences locales de BNP Paribas Bahrain dans Bahrain.
À propos de BNPABHBMXXX
Le code SWIFT principal de BNP Paribas Bahrain en Bahreïn est BNPABHBMXXX. Ce code identifie le siège social de la banque pour les paiements internationaux en Bahreïn et est couramment utilisé lorsqu'un code d'agence spécifique n'est pas requis ou disponible. Si vous envoyez de l'argent sur un compte de BNP Paribas Bahrain en Bahreïn et que le destinataire n'a pas fourni de code SWIFT d'agence locale, utiliser BNPABHBMXXX est généralement une option sûre et fiable.
Utilisation de BNPABHBMXXX
Vous pouvez utiliser le code SWIFT/BIC principal de BNP Paribas Bahrain (BNPABHBMXXX) lorsque :
vous effectuez un virement international à BNP Paribas Bahrain dans Bahreïn
le destinataire n'a pas fourni de code SWIFT/BIC spécifique à son agence ;
BNP Paribas Bahrain traite le paiement de manière centralisée via son siège social.
vous souhaitez utiliser un code SWIFT/BIC par défaut largement accepté.
Questions fréquemment posées
Le code SWIFT du siège social de BNP Paribas Bahrain est BNPABHBMXXX. Ce code est couramment utilisé pour les virements internationaux vers le siège social de la banque à {{city}}. Il identifie BNP Paribas Bahrain sur le réseau SWIFT, garantissant ainsi que les fonds sont acheminés vers la bonne institution financière.
Si vous ne connaissez pas le code SWIFT de votre agence locale, vous pouvez généralement utiliser le code SWIFT du siège social (BNPABHBMXXX) pour recevoir des paiements internationaux. Cependant, il est préférable de le confirmer auprès de votre banque pour éviter tout retard. Vous pouvez trouver le code correct en consultant votre portail bancaire en ligne, en contactant le service client ou en consultant un relevé bancaire récent.
Oui, il est généralement sûr d'utiliser le code SWIFT de votre banque principale (BNPABHBMXXX) pour recevoir des paiements internationaux, surtout si votre agence locale ne dispose pas de code dédié. BNP Paribas Bahrain pourra néanmoins transférer les fonds sur votre compte en utilisant votre numéro de compte complet et d'autres informations d'identification. Cela dit, vérifiez toujours cette méthode auprès de votre banque, surtout pour les transactions importantes.
Pour trouver le code SWIFT correspondant à votre agence BNP Paribas Bahrain, plusieurs options s'offrent à vous :
Utilisez notre outil de recherche de codes SWIFT : le moyen le plus simple de vérifier si votre agence possède un code SWIFT unique ou si vous devez utiliser le code du siège social (BNPABHBMXXX).
Connectez-vous à votre plateforme bancaire en ligne BNP Paribas Bahrain et consultez les instructions de virement.
Contactez votre agence locale ou appelez le service client de BNP Paribas Bahrain.
Consultez un relevé bancaire ou un chéquier récent, qui peut contenir des informations de paiement internationales.
Si votre agence ne possède pas de code SWIFT unique, vous pouvez généralement utiliser BNPABHBMXXX.
Si vous saisissez un code SWIFT erroné :
Votre paiement pourrait être retardé ou rejeté.
Les fonds pourraient être envoyés à la mauvaise institution financière et leur récupération pourrait prendre du temps.
Certaines banques peuvent facturer des frais en cas de paiement refusé ou mal acheminé.
Pour éviter cela, vérifiez toujours le code SWIFT et les informations de votre compte avant d'effectuer un virement.
Dans la plupart des cas, vous aurez besoin d'un code SWIFT pour recevoir des paiements internationaux, car il identifie la banque destinataire et garantit un acheminement correct. Selon le pays et le mode de transfert, l'expéditeur peut également avoir besoin d'informations supplémentaires, comme votre numéro de compte, votre numéro d'acheminement ou votre IBAN.
Oui, BNP Paribas Bahrain possède généralement un code SWIFT pour son siège social (BNPABHBMXXX) ainsi que des codes SWIFT spécifiques à certaines agences. Si vous trouvez le code SWIFT de votre agence locale, il est préférable de l'utiliser pour garantir un routage précis. Si votre agence n'a pas de code unique ou si vous n'en êtes pas sûr, l'utilisation du code principal est généralement acceptable pour recevoir des paiements internationaux.
BNPABHBMXXX est le code SWIFT standard utilisé pour le siège social de BNP Paribas Bahrain à {{city}}. D'autres entités de BNP Paribas Bahrain, telles que des succursales ou des unités commerciales situées dans d'autres pays, peuvent avoir leur propre code SWIFT, notamment pour les opérations de banque d'affaires ou d'investissement. La différence réside dans le lieu ou l'objet commercial, mais pour la plupart des virements de particuliers et de petites entreprises vers Bahreïn, BNPABHBMXXX est le code correct et suffisant.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.