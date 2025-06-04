- Home
- API de paiements pour les entreprises et traitement international des paiements - Xe
Autonomiser des entreprises de toutes tailles
Une API de paiements pour les transactions mondiales
Intégrez directement l’API de paiements de Xe dans votre plateforme pour des paiements internationaux sécurisés et efficaces. En tant que solution API de paiement de premier plan pour les entreprises, notre API simplifie les transactions transfrontalières, vous faisant gagner du temps et de l’argent.
Confiance des leaders mondiaux du secteur
Rejoignez des entreprises du monde entier qui comptent sur Xe pour des transferts d’argent sûrs, rapides et fiables.
Envoyez de l’argent à 220+ pays avec l’API de Xe
Nous aidons les entreprises de toutes tailles à atteindre leurs objectifs en simplifiant les paiements internationaux. En intégrant directement l’API de paiements de Xe dans votre plateforme, vous pouvez envoyer des paiements vers plus de 220 pays, économiser sur les frais bancaires et bénéficier de taux de change compétitifs.
Pour vos clients et partenaires, c’est un excellent moyen d’augmenter vos revenus en proposant des options de paiement internationales sur votre plateforme.
Intégration simple pour les développeurs
Nous fournissons les outils et ressources pour faciliter l’intégration de l’API Xe Payments par votre équipe.
Environnement bac à sable
Notre environnement bac à sable vous permet de tester des intégrations sans affecter les données en temps réel ni les systèmes bancaires.
Documentation API développeur
Nos documents API contiennent des instructions faciles à suivre et des exemples de code pour simplifier l’implémentation par les développeurs.
Assistance client
Une fois que vous êtes en place, nous vous assignerons un gestionnaire de compte pour vous aider en réponse à toutes vos questions.
Les secteurs de la fintech, du e-commerce et du voyage
Avantages de l’API de paiements pour votre entreprise
Envoyez de l’argent dans 220+ pays : Activez les paiements mondiaux directement depuis votre plateforme, offrant ainsi une commodité à vous comme à vos clients.
Intégration sans faille : Intégrez facilement notre API de paiements à votre plateforme pour créer des solutions qui continuent à faire revenir vos clients.
Taux de change compétitifs : Profitez de nos taux compétitifs pour convertir vos fonds lorsque votre entreprise en a besoin.
Revenus supplémentaires : Débloquez des opportunités avec des options de paiement internationales.
Une API puissante pour automatiser vos paiements
Transactions précises : Gardez vos clients satisfaits grâce à des transactions rapides, sécurisées et sans fautes, éliminant les risques liés à la manipulation manuelle.
Automatisation des factures : Simplifiez la gestion des factures à l’étranger grâce à la création, l’envoi, le traitement des paiements et le suivi automatisés des factures.
Paiements bancaires directs : Envoyez de l’argent directement sur les comptes bancaires de votre fournisseur pour des paiements professionnels rapides et sans tracas.
Comment débuter avec l’API des paiements
Simplifiez vos processus de paiement mondiaux en quatre étapes simples :
Créez un compte
Contactez-nous pour créer votre compte Xe Sandbox et découvrir nos différentes solutions.
Tester et intégrer
Utilisez notre documentation détaillée pour tester et intégrer directement l’API des paiements dans vos produits.
Vérifiez et lancez
Examinez votre intégration pour vous assurer qu’elle fonctionne sans accroc et que vous êtes prêt à lancer !
Traitement des paiements
Une fois opérationnelle, notre API automatise les transactions, vous faisant gagner du temps et réduisant la charge de travail manuelle.
Conçu pour la scalabilité et la fiabilité
Découvrez pourquoi l’API de paiements de Xe est le meilleur choix pour vos transferts commerciaux mondiaux :
Évolutif
Notre conception d’API RESTful soutient un développement, un test et une mise en échelle, efficaces à mesure que votre entreprise grandit.
Sûr
Des pratiques de chiffrement et de sécurité de premier plan garantissent la protection de vos transactions et données.
Fiable
Soutenu par 30+ ans d’expérience dans les paiements internationaux, Xe offre des résultats précis, fiables et fiables.
Contactez nos experts en API
Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques. Avec l’API de paiements de Xe, vous pouvez simplifier le traitement des paiements à l’échelle mondiale, réduire les coûts et offrir à vos clients une expérience fluide.
Questions sur l’API de paiements
L’API de paiements de Xe aide les entreprises à intégrer directement les capacités de paiement international dans leur propre plateforme. Cela vous permet, à vous et à vos clients, d’effectuer des transactions mondiales en temps réel avec des taux de change compétitifs et un traitement fiable.
Oui Pour simplifier le processus d’intégration, nous proposons des outils et ressources tels que :
Documentation complète de l’API avec exemples de code
Un environnement bac à sable pour des tests sûrs
Support dédié aux gestionnaires de comptes
Pour intégrer l’API de paiements de Xe, suivez ces quatre étapes simples :
Créez un compte Xe et demandez l’accès au sandbox.
Utilisez la documentation pour tester et intégrer l’API.
Vérifiez et lancez-vous.
Commencez à traiter les paiements mondiaux automatisés !
L’API des paiements est conçue pour évoluer avec votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance. Que vous soyez une startup ou une entreprise, Payments API prend en charge les transactions à fort volume sans sacrifier ses performances.
Oui. L’API des paiements de Xe prend en charge l’automatisation des factures afin que vous puissiez créer, envoyer, traiter et suivre efficacement des factures, le tout au sein de votre système.
Pour discuter avec quelqu’un des tarifs, contactez-nous afin de discuter de la meilleure façon dont nous pouvons répondre à vos besoins. Un membre de l’équipe Xe vous contactera pour trouver le plan qui correspond à vos objectifs d’entreprise.
Pour obtenir de l’aide pour l’intégration, contactez votre gestionnaire de compte dédié. Ils pourront vous fournir une aide spécialisée liée à l’installation ou à toute autre question que vous pourriez avoir.