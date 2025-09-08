Comparez le taux de change Rabobank EUR à GBP

Fondée en 1898 à Utrecht sous forme de coopérative, Rabobank se concentre sur les services bancaires aux particuliers, aux PME et aux secteurs agroalimentaire. Elle propose des solutions de paiement, des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises, des services commerciaux, des services de gestion de trésorerie, des services de marchés et de gestion de patrimoine, en s'appuyant sur l'actionnariat de ses membres, des programmes de développement durable et une expertise internationale en agroalimentaire.