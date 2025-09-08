Comparez le taux de change Qatar Development Bank QAR à USD

Lancée à la fin des années 1990 à Doha, la QDB est l'institution financière de développement du Qatar. Elle propose des crédits, des garanties et des conseils aux PME et aux secteurs stratégiques, ainsi que des programmes de promotion des exportations et d'entrepreneuriat. Grâce à des lignes de financement subventionnées, des incubateurs et des partenariats, la QDB élargit l'accès au financement et soutient la diversification de l'économie nationale.