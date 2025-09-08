Comparez le taux de change Novo Banco EUR à USD

Créée en 2014 à Lisbonne suite à la décision de son prédécesseur, Novo Banco est une banque universelle portugaise. Elle propose aux particuliers, aux PME, aux entreprises et aux institutions des solutions de paiement, de cartes, de prêts hypothécaires, de crédit, de financement du commerce extérieur, de gestion de trésorerie, de marchés et de gestion de patrimoine. Une franchise nationale, des liens ibériques et internationaux sélectifs, ainsi que des canaux numériques performants, soutiennent les services bancaires courants, les exportateurs et les partenaires du secteur public.