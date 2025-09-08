Comparez le taux de change NCBA Bank KES à CAD

Créée en 2019 à Nairobi, issue de la fusion de NIC et de CBA, NCBA est une banque kenyane de premier plan spécialisée dans le financement des particuliers, des PME, des entreprises et des actifs. Elle propose des solutions de paiement, de crédit, de commerce, de gestion de trésorerie, ainsi que des canaux numériques primés, notamment des solutions d'épargne et de crédit mobiles, au service de millions de personnes dans la région.