Comparez le taux de change Luminor Estonia EUR à CAD

Luminor Bank AS (Estonie) Créée en 2017 par le regroupement des activités baltes de grandes banques nordiques, Luminor est une banque universelle de premier plan en Estonie, dont le siège social est situé à Tallinn. Elle propose aux particuliers et aux entreprises des services de gestion de comptes, de cartes, de prêts et d'hypothèques, de commerce, de gestion de trésorerie et de banque numérique, tout en assurant une coordination à l'échelle des États baltes. Sa stratégie de modernisation et son envergure régionale soutiennent les exportateurs, les propriétaires et les entreprises de taille intermédiaire.