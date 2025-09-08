Comparez le taux de change La Banque Postale EUR à JPY

Créée en 2006 à partir du réseau postal et basée à Paris, La Banque Postale est une banque universelle au service des particuliers, des professionnels et des collectivités. Elle propose des services de banque au quotidien, d'épargne, d'assurance, de crédit immobilier et de financement à impact social. Son réseau national de bureaux de poste et ses plateformes numériques soutiennent l'inclusion, les services aux collectivités locales et la finance responsable dans toute la France.