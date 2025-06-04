Comparez Banques Populaires EUR à USD taux de change

,Les Banques Populaires sont des banques coopératives régionales du Groupe BPCE. Détenues par leurs sociétaires et ancrées localement, elles proposent des services bancaires aux particuliers et aux PME, des paiements, des prêts immobiliers, de l'épargne, des assurances et des services aux entreprises partout en France. Leurs plateformes mutualisées et leur rayonnement national s'allient à un pouvoir de décision régional pour soutenir les collectivités et les entrepreneurs.