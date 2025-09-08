Comparez le taux de change Amen Bank TND à CNY

Basée à Tunis, Amen Bank est un prêteur universel pour les particuliers, les PME et les entreprises. Elle propose des services de dépôt, de cartes, de prêts hypothécaires, de crédit à la consommation et aux entreprises, de financement du commerce, de gestion de trésorerie, de marchés et de canaux numériques. Ses services de banque relationnelle, ses spécialistes sectoriels et sa gestion prudente des risques soutiennent les entrepreneurs, les industriels et les entreprises de services en Tunisie.