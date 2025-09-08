Comparez le taux de change Addiko Bank EUR à CAD

Addiko Bank est une banque spécialisée opérant principalement en Europe du Sud-Est, offrant des services de banque de détail et aux petites entreprises. Son siège est à Vienne, en Autriche. Addiko se concentre sur des solutions bancaires simples et efficaces, comprenant les prêts à la consommation, les comptes courants et les services numériques. La banque met l’accent sur la simplicité, la rapidité et la transparence pour répondre aux besoins de ses clients.