Comparez le taux de change Abanca EUR à USD

Abanca, dont le siège social est en Galice, puise ses racines dans les caisses d'épargne régionales historiques et a adopté sa marque actuelle en 2014. Elle propose des services bancaires universels (particuliers, PME et entreprises) en Espagne et dans certains pays internationaux, avec des expertises dans les paiements, le commerce et la gestion de patrimoine. Son approche locale, ses conseils et ses plateformes numériques accompagnent les ménages et les entreprises exportatrices.