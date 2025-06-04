,Fondée en 1964 au Caire par des partenaires égyptiens et arabes, AAIB est une banque universelle proposant des services de financement aux particuliers, aux entreprises, d'investissement et de commerce extérieur. Elle accompagne les particuliers et les entreprises via ses succursales en Égypte et ses plateformes régionales, alliant expertise locale et capacités transfrontalières, avec une attention croissante portée au développement durable et à la gestion de patrimoine.