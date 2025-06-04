Envía dinero directamente a los dispositivos móviles de amigos y familiares en 35+ países con Xe.



Las carteras móviles ofrecen una forma rápida y segura de enviar, almacenar y recibir dinero. Una vez recibimos el pago, la transferencia está disponible en la aplicación de cartera del destinatario en cuestión de minutos.



Disponible para clientes del Reino Unido, Europa, Canadá, Nueva Zelanda y EE. UU. desde la versión 7.14.0 de la app y online. Actualiza tu app para las últimas funciones.



Para enviar dinero a una cartera móvil:

Inicia sesión en tu cuenta Xe online o en la app. Haz clic en 'Enviar' en la app o 'Enviar dinero' online. Elige el 'país de destino'. Completa el campo 'Envías' o 'El destinatario recibe'. Selecciona un método de pago. Para transferencias urgentes, usa tarjeta de débito o crédito. Elige 'Cartera móvil' como opción de entrega. Proporciona el motivo del traslado. Paga tu traslado.

Enviaremos el dinero a la cartera móvil del destinatario al recibir tu pago.