١ YER إلى SGD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٥٤٠٧٤٦٨٠ الدولار السنغافوري

1 SGD = ١٨٤٫٩٢٩ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار السنغافوري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار السنغافوري

yer
YER
sgd
SGD
١ YER٠٫٠٠٥٤٠٧٤٧ SGD
٥ YER٠٫٠٢٧٠٣٧٣ SGD
١٠ YER٠٫٠٥٤٠٧٤٧ SGD
٢٥ YER٠٫١٣٥١٨٧ SGD
٥٠ YER٠٫٢٧٠٣٧٣ SGD
١٠٠ YER٠٫٥٤٠٧٤٧ SGD
٥٠٠ YER٢٫٧٠٣٧٣ SGD
١٬٠٠٠ YER٥٫٤٠٧٤٧ SGD
٥٬٠٠٠ YER٢٧٫٠٣٧٣ SGD
١٠٬٠٠٠ YER٥٤٫٠٧٤٧ SGD

حوِّل الدولار السنغافوري إلى الريال اليمني

sgd
SGD
yer
YER
١ SGD١٨٤٫٩٢٩ YER
٥ SGD٩٢٤٫٦٤٧ YER
١٠ SGD١٬٨٤٩٫٢٩ YER
٢٥ SGD٤٬٦٢٣٫٢٤ YER
٥٠ SGD٩٬٢٤٦٫٤٧ YER
١٠٠ SGD١٨٬٤٩٢٫٩ YER
٥٠٠ SGD٩٢٬٤٦٤٫٧ YER
١٬٠٠٠ SGD١٨٤٬٩٢٩ YER
٥٬٠٠٠ SGD٩٢٤٬٦٤٧ YER
١٠٬٠٠٠ SGD١٬٨٤٩٬٢٩٠ YER

مخطط YER إلى SGD

1 YER = ٠ SGD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار السنغافوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٥٤٣٠٨٠٫٠٠٥٤٥٦٥
منخفض
٠٫٠٠٥٣٧٤٣٠٫٠٠٥٣٦٩٦
المتوسط
٠٫٠٠٥٤٠٥٧٠٫٠٠٥٤٠٨٨
التقلب
٠٫١٧٪؜٠٫٢١٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sgd

SGD - الدولار السنغافوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار السنغافوري هو سعر الصرف للزوج SGD إلى USD. رمز العملة لـ Singapore Dollars هو SGD. رمز العملة هو S$.

More الدولار السنغافوري info

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