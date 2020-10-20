١ YER إلى SEK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٤١٩٠٥٨٣٥ الكرونا السويدية

1 SEK = ٢٣٫٨٦٣٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الكرونا السويدية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٨ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الكرونا السويدية

yer
YER
sek
SEK
١ YER٠٫٠٤١٩٠٥٨ SEK
٥ YER٠٫٢٠٩٥٢٩ SEK
١٠ YER٠٫٤١٩٠٥٨ SEK
٢٥ YER١٫٠٤٧٦٥ SEK
٥٠ YER٢٫٠٩٥٢٩ SEK
١٠٠ YER٤٫١٩٠٥٨ SEK
٥٠٠ YER٢٠٫٩٥٢٩ SEK
١٬٠٠٠ YER٤١٫٩٠٥٨ SEK
٥٬٠٠٠ YER٢٠٩٫٥٢٩ SEK
١٠٬٠٠٠ YER٤١٩٫٠٥٨ SEK

حوِّل الكرونا السويدية إلى الريال اليمني

sek
SEK
yer
YER
١ SEK٢٣٫٨٦٣ YER
٥ SEK١١٩٫٣١٥ YER
١٠ SEK٢٣٨٫٦٣ YER
٢٥ SEK٥٩٦٫٥٧٦ YER
٥٠ SEK١٬١٩٣٫١٥ YER
١٠٠ SEK٢٬٣٨٦٫٣ YER
٥٠٠ SEK١١٬٩٣١٫٥ YER
١٬٠٠٠ SEK٢٣٬٨٦٣ YER
٥٬٠٠٠ SEK١١٩٬٣١٥ YER
١٠٬٠٠٠ SEK٢٣٨٬٦٣٠ YER

مخطط YER إلى SEK

1 YER = ٠ SEK

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الكرونا السويدية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٤٢٤٧٣٠٫٠٤٤٠٤٢
منخفض
٠٫٠٤١٤٩٣٠٫٠٤١٤٩٣
المتوسط
٠٫٠٤١٩٩٧٠٫٠٤٢٧٠٦
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٣٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sek

SEK - الكرونا السويدية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.

More الكرونا السويدية info

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