١ YER إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠١٤٩٨٦٩٣٠ الريال السعودي

1 SAR = ٦٦٫٧٢٤٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٤٢ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الريال السعودي

yer
YER
sar
SAR
١ YER٠٫٠١٤٩٨٦٩ SAR
٥ YER٠٫٠٧٤٩٣٤٧ SAR
١٠ YER٠٫١٤٩٨٦٩ SAR
٢٥ YER٠٫٣٧٤٦٧٣ SAR
٥٠ YER٠٫٧٤٩٣٤٧ SAR
١٠٠ YER١٫٤٩٨٦٩ SAR
٥٠٠ YER٧٫٤٩٣٤٧ SAR
١٬٠٠٠ YER١٤٫٩٨٦٩ SAR
٥٬٠٠٠ YER٧٤٫٩٣٤٧ SAR
١٠٬٠٠٠ YER١٤٩٫٨٦٩ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى الريال اليمني

sar
SAR
yer
YER
١ SAR٦٦٫٧٢٤٨ YER
٥ SAR٣٣٣٫٦٢٤ YER
١٠ SAR٦٦٧٫٢٤٨ YER
٢٥ SAR١٬٦٦٨٫١٢ YER
٥٠ SAR٣٬٣٣٦٫٢٤ YER
١٠٠ SAR٦٬٦٧٢٫٤٨ YER
٥٠٠ SAR٣٣٬٣٦٢٫٤ YER
١٬٠٠٠ SAR٦٦٬٧٢٤٫٨ YER
٥٬٠٠٠ SAR٣٣٣٬٦٢٤ YER
١٠٬٠٠٠ SAR٦٦٧٬٢٤٨ YER

مخطط YER إلى SAR

1 YER = ٠ SAR

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠١٤٩٨٩٠٫٠١٥٠٠٧
منخفض
٠٫٠١٤٩٧٤٠٫٠١٤٩٧٤
المتوسط
٠٫٠١٤٩٨٣٠٫٠١٤٩٨٣
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال السعودي info

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