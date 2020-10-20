١ YER إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

١٫١١٢٨٥٤٤ الروبية الباكستانية

1 PKR = ٠٫٨٩٨٥٩٠ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الروبية الباكستانية

yer
YER
pkr
PKR
١ YER١٫١١٢٨٥ PKR
٥ YER٥٫٥٦٤٢٧ PKR
١٠ YER١١٫١٢٨٥ PKR
٢٥ YER٢٧٫٨٢١٤ PKR
٥٠ YER٥٥٫٦٤٢٧ PKR
١٠٠ YER١١١٫٢٨٥ PKR
٥٠٠ YER٥٥٦٫٤٢٧ PKR
١٬٠٠٠ YER١٬١١٢٫٨٥ PKR
٥٬٠٠٠ YER٥٬٥٦٤٫٢٧ PKR
١٠٬٠٠٠ YER١١٬١٢٨٫٥ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى الريال اليمني

pkr
PKR
yer
YER
١ PKR٠٫٨٩٨٥٩ YER
٥ PKR٤٫٤٩٢٩٥ YER
١٠ PKR٨٫٩٨٥٩ YER
٢٥ PKR٢٢٫٤٦٤٨ YER
٥٠ PKR٤٤٫٩٢٩٥ YER
١٠٠ PKR٨٩٫٨٥٩ YER
٥٠٠ PKR٤٤٩٫٢٩٥ YER
١٬٠٠٠ PKR٨٩٨٫٥٩ YER
٥٬٠٠٠ PKR٤٬٤٩٢٫٩٥ YER
١٠٬٠٠٠ PKR٨٬٩٨٥٫٩ YER

مخطط YER إلى PKR

1 YER = ٠ PKR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫١١٦٢١٫١١٦٢
منخفض
١٫١١١٦١٫١٠٨٦
المتوسط
١٫١١٣١١٫١١٢٣
التقلب
٠٫١١٪؜٠٫١٠٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية الباكستانية info

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