١ YER إلى NZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٠٫٠٠٦٥٤٢٠٢١٤ الدولار النيوزيلاندي

1 NZD = ١٥٢٫٨٥٨ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدولار النيوزيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٧ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدولار النيوزيلاندي

yer
YER
nzd
NZD
١ YER٠٫٠٠٦٥٤٢٠٢ NZD
٥ YER٠٫٠٣٢٧١٠١ NZD
١٠ YER٠٫٠٦٥٤٢٠٢ NZD
٢٥ YER٠٫١٦٣٥٥١ NZD
٥٠ YER٠٫٣٢٧١٠١ NZD
١٠٠ YER٠٫٦٥٤٢٠٢ NZD
٥٠٠ YER٣٫٢٧١٠١ NZD
١٬٠٠٠ YER٦٫٥٤٢٠٢ NZD
٥٬٠٠٠ YER٣٢٫٧١٠١ NZD
١٠٬٠٠٠ YER٦٥٫٤٢٠٢ NZD

حوِّل الدولار النيوزيلاندي إلى الريال اليمني

nzd
NZD
yer
YER
١ NZD١٥٢٫٨٥٨ YER
٥ NZD٧٦٤٫٢٩ YER
١٠ NZD١٬٥٢٨٫٥٨ YER
٢٥ NZD٣٬٨٢١٫٤٥ YER
٥٠ NZD٧٬٦٤٢٫٩ YER
١٠٠ NZD١٥٬٢٨٥٫٨ YER
٥٠٠ NZD٧٦٬٤٢٩ YER
١٬٠٠٠ NZD١٥٢٬٨٥٨ YER
٥٬٠٠٠ NZD٧٦٤٬٢٩٠ YER
١٠٬٠٠٠ NZD١٬٥٢٨٬٥٨٠ YER

مخطط YER إلى NZD

1 YER = ٠ NZD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدولار النيوزيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٦٥٩٠١٠٫٠٠٦٧٩٨٧
منخفض
٠٫٠٠٦٤٤٥٨٠٫٠٠٦٤٤٥٨
المتوسط
٠٫٠٠٦٥٢٠٥٠٫٠٠٦٥٩٩٠
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

More الدولار النيوزيلاندي info

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