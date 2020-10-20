١ YER إلى IQD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الريال اليمني =

٥٫٢٣٢١٥٧٠ الدينار العراقي

1 IQD = ٠٫١٩١١٢٦ YER

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال اليمني إلى الدينار العراقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٣٣ UTC

حوِّل الريال اليمني إلى الدينار العراقي

yer
YER
iqd
IQD
١ YER٥٫٢٣٢١٦ IQD
٥ YER٢٦٫١٦٠٨ IQD
١٠ YER٥٢٫٣٢١٦ IQD
٢٥ YER١٣٠٫٨٠٤ IQD
٥٠ YER٢٦١٫٦٠٨ IQD
١٠٠ YER٥٢٣٫٢١٦ IQD
٥٠٠ YER٢٬٦١٦٫٠٨ IQD
١٬٠٠٠ YER٥٬٢٣٢٫١٦ IQD
٥٬٠٠٠ YER٢٦٬١٦٠٫٨ IQD
١٠٬٠٠٠ YER٥٢٬٣٢١٫٦ IQD

حوِّل الدينار العراقي إلى الريال اليمني

iqd
IQD
yer
YER
١ IQD٠٫١٩١١٢٦ YER
٥ IQD٠٫٩٥٥٦٢٩ YER
١٠ IQD١٫٩١١٢٦ YER
٢٥ IQD٤٫٧٧٨١٤ YER
٥٠ IQD٩٫٥٥٦٢٩ YER
١٠٠ IQD١٩٫١١٢٦ YER
٥٠٠ IQD٩٥٫٥٦٢٩ YER
١٬٠٠٠ IQD١٩١٫١٢٦ YER
٥٬٠٠٠ IQD٩٥٥٫٦٢٩ YER
١٠٬٠٠٠ IQD١٬٩١١٫٢٦ YER

مخطط YER إلى IQD

1 YER = ٠ IQD

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إحصاءات 1 الريال اليمني مقابل الدينار العراقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٫٢٣٦٨٥٫٢٤٠٢
منخفض
٥٫٢٢٤٥٥٫٢٢٤٥
المتوسط
٥٫٢٣١٦٥٫٢٣٢١
التقلب
٠٫٠٨٪؜٠٫٠٩٪؜

معلومات العملات

yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info
iqd

IQD - الدينار العراقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار العراقي هو سعر الصرف للزوج IQD إلى USD. رمز العملة لـ Iraqi Dinars هو IQD. رمز العملة هو ع.د.

More الدينار العراقي info

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